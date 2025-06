Giovane salva due persone in mare nel Ferrarese e muore

agenzia

Tragedia a Lido Estensi nel pomeriggio, vittima aveva 20 anni

FERRARA, 14 GIU – Tragedia a Lido Estensi, sulla costa ferrarese. Un ragazzo, 20enne di origine magrebina, è morto dopo aver tentato di soccorrere due persone in difficoltà in mare. La vittima – nel canale tra Lido Estensi e Spina – era su un pedalò insieme ad amici poco prima delle 18 quando ha visto due bagnanti in difficoltà. Avrebbe, secondo prime ricostruzioni, avvertito il bagnino e non avrebbe poi esitato a tuffarsi per aiutare. I due sono stati tratti in salvo ma il 20enne è annegato. Riportato sulla battigia, sono state tentate le manovre di rianimazione ma il ragazzo era morto. Inutile anche l’arrivo dell’elicottero del 118 da Ravenna.

