Giovanni Favia assolto dall’ accusa di violenza sessuale

agenzia

La decisione del Gup di Bologna per l'ex esponente M5s

BOLOGNA, 09 MAG – E’ stato assolto dall’accusa di violenza sessuale Giovanni Favia, ex esponente del Movimento 5 stelle e ora gestore di alcuni locali a Bologna. Lo ha deciso il Gup del Tribunale di Bologna Roberta Malavasi, al termine del processo col rito abbreviato ordinario (o ‘secco’) – quindi solo sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, senza possibilità di ulteriori acquisizioni probatorie – che si è svolto questa mattina. All’origine del processo, la denuncia di una ragazza, assistita dall’avvocato Barbara Iannuccelli, con cui Favia aveva avuto una relazione. Il fatto contestato risaliva alla notte tra il 5 e il 6 novembre 2021. A chiedere il rinvio a giudizio dell’ex esponente M5s era stato, a gennaio, il pm Tommaso Pierini, dopo che a giugno il gip Domenico Truppa aveva ordinato l’imputazione coatta. Inizialmente il pm aveva chiesto l’archiviazione, ma la legale della donna si era opposta, così Truppa aveva ordinato l’imputazione coatta per il reato di violenza sessuale, disponendo invece l’archiviazione per le contestazioni di stalking e lesioni. Favia, assistito dall’avvocato Francesco Antonio Maisano, si è sempre difeso sostenendo di essere stato denunciato pretestuosamente dalla donna a seguito della fine della loro relazione. Oggi è arrivata l’assoluzione. Le motivazioni saranno disponibili entro 90 giorni.

