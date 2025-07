Giro d’Italia Women 2025, vince Elisa Longo Borghini

agenzia

Imola, 13 lug. Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) ha vinto il Giro d’Italia Women. Al secondo e terzo posto si sono classificate rispettivamente Marlen Reusser (Movistar Team) e Sarah Gigante (AG Insurance – Soudal Team).

“È stato un Giro incredibile, per me e per la squadra. Gli ultimi otto giorni sono stati intensi: avevamo un obiettivo comune e lo abbiamo raggiunto. Ieri è stata una tappa fantastica, ma il lavoro non era finito- dovevamo restare concentrate sulla frazione di oggi, ed è proprio quello che abbiamo fatto. Sono senza parole… questa sensazione è semplicemente incredibile”, ha commentato la ciclista italiana.

Liane Lippert (Movistar Team) ha vinto l’ottava tappa del Giro d’Italia Women, la Forlì-Imola (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) di 134 km, davanti a Anna Van der Breggen (Team SD Worx – Protime) e Marlen Reusser (Movistar Team). “Sono felicissima: vincere due tappe è un sogno. Ieri è stata una giornata un po’ deludente, quindi oggi volevamo davvero riscattarci e abbiamo corso con l’obiettivo di vincere – ha commentato Lippert – È stato un onore vedere Marlen lavorare per me nel finale, è una ciclista straordinaria e una persona speciale. Sapevo che dovevo farcela anche per ridarle il sorriso”.