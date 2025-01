Giù dal balcone: legale 27enne,’non è un orco,video lo dimostra’

agenzia

Il giovane rischia l'accusa di tentato omicidio da Procura Malta

ARZACHENA, 30 GEN – “Non abbiamo a che fare con un orco, non è il classico uomo violento che picchia la ragazza. Ci troviamo davanti a un contesto diverso, fatto di attacchi di gelosia e di mancanza di reciproco rispetto. E questo lo vediamo dai video che Alessio ha fatto anche quella sera”. Lo ha detto all’ANSA l’avvocato Egidio Caredda, legale di Alessio Lupo Rivera, il dj 27enne di Arzachena compagno di Claudia Chessa, la 18enne precipitata dal balcone di una stanza al quarto piano dell’H Hotel a Malta la sera tra mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio. “Alessio anche quella sera aveva usato il suo cellulare per riprendere le liti con la ragazza – racconta l’avv. Caredda -. Abbiamo un video fatto posizionando il cellulare sul comodino della stanza dell’albergo, in cui si vede e si sente la lite tra i due, e poi si interrompe quando lei si sposta verso la vetrata. I contributi audio e video sono tanti e riguardano anche il passato, perché il mio assistito aveva preso l’abitudine come autotutela di registrare tutte le loro continue liti”. Secondo quanto riferito dal 27enne al suo avvocato, si sarebbe recato giù fuori dall’hotel subito dopo il fatto, “trovando la ragazza in piedi e non riversa a terra” e lei stessa “gli avrebbe chiesto di restarle vicino”. “Alex resta qui con me”, gli avrebbe detto lei, che però all’arrivo dell’ambulanza non ha voluto essere accompagnata dal fidanzato. “Alessio però ha scelto di andare lo stesso in ospedale e vi è rimasto fino all’arrivo delle forze dell’ordine maltesi”, conclude il legale. Ma intanto il 27enne rischia l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto appreso da fonti giudiziarie, la Procura di Tempio Pausania – al lavoro da alcuni giorni insieme con la Squadra mobile della Questura di Sassari – attende indicazioni dalla procura maltese, che potrebbe riscontrare elementi per accusare il 27enne di tentato omicidio. Lupo, per il momento, non risulta iscritto nel registro degli indagati della Procura gallurese.

