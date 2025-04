Giubileo della Salute Mentale, Il Viceministro Maria Teresa Bellucci: “il Benessere Psicologico è una leva strategica per la crescita del Paese”

agenzia

– Roma, 4 aprile 2025 – Il benessere psicologico come pilastro per lo sviluppo sociale ed economico dell’Italia. Questo il messaggio chiave lanciato dal viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, intervenuta al Giubileo della Salute Mentale che si è svolto a Roma.

Nel suo intervento, Bellucci ha sottolineato l’impegno del Governo Meloni nel promuovere misure concrete per il potenziamento del welfare, con particolare attenzione alla prevenzione e alla qualità della vita lavorativa e familiare. “Il benessere psicologico e la salute mentale delle persone – ha detto il viceministro – sono una leva strategica per la crescita sociale ed economica della nazione. Il Governo Meloni ne è consapevole e per questo si sta impegnando a promuovere una serie di misure concrete, potenziando il welfare sia pubblico che privato e aziendale, affinché vi siano adeguate azioni di prevenzione e promozione della qualità della vita dal punto di vista psicologico, relazionale, sociale e lavorativo, con una particolare attenzione verso la famiglia e le mamme lavoratrici, per una migliore conciliazione dei tempi di vita-lavoro”.

“Penso ai fringe benefit fino a 5000 € – ha proseguito Bellucci -, alla detassazione dei premi di produttività, all’aumento dei posti negli asili nido. E ancora, il protocollo CNOP-INAIL attivo dal 2023, i 545 milioni per potenziare i servizi sociali territoriali, l’assunzione di nuovi 781 psicologi e assistenti sociali attraverso il recente bando INPS. Innumerevoli ricerche ci dicono che il benessere psicologico influenza la qualità della vita, la produttività, la coesione sociale. Dunque, offrire a ciascuno gli strumenti per prendersi cura della propria qualità della vita e della salute mentale significa lavorare per costruire un’Italia più inclusiva, forte e competitiva”.