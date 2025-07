Giubileo giovani: divieto di sorvolo e sistemi anti drone

agenzia

Prefetto Roma, nessun allarme,evento impone misure straordinarie

CITTÀ DEL VATICANO, 23 LUG – Sono stati predisposti anche “divieti di sorvolo e sistemi anti drone”, per il prossimo Giubileo dei giovani, in programma dal 28 luglio al 3 agosto a Tor Vergata. Lo rende noto il prefetto di Roma Lamberto Giannini, nella conferenza stampa di presentazione del grande evento, oggi in sala stampa vaticana. “Non abbiamo segnali di allarme”, ha detto Giannini, “ma si tratta di un evento che, anche per la situazione internazionale, ci impone misure straordinarie di sicurezza: c’è la massima attenzione”.

