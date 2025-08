Giubileo giovani: Gasparri, ‘a Roma ragazzi opposto di centri sociali e No Tav’

agenzia

Roma, 3 ago. “Grazie a tutti questi ragazzi che hanno festosamente invaso Roma, non solo Tor Vergata ma ogni zona, ogni quartiere, anche le aree del centro storico, ricche di storia e di monumenti, hanno visto questa ondata di vitalità. Il Giubileo dei giovani ha rappresentato uno dei momenti più belli nella lunga e millenaria storia della Capitale d’Italia. Intorno a Papa Leone XIV si sono radunati tanti ragazzi che hanno voluto rappresentare anche un messaggio di speranza e di fede. Non dimentichiamoci che tutto questo è stato possibile grazie al richiamo della Chiesa e all’importanza del Giubileo come evento religioso e spirituale. Grazie a tutte le autorità della Santa Sede per loro capacità organizzativa, a tutto il popolo in divisa italiano ed a tutte le autorità militari, alle Forze dell’Ordine e al personale civile di ogni amministrazione, che hanno assicurato un perfetto svolgimento di questo evento. Quel popolo in divisa che alcuni aggrediscono e che ha dimostrato invece la sua funzione essenziale per garantire l’ordine e la sicurezza in ogni contesto e in ogni momento”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.