Giubileo: Gualtieri, pochi ci credevano, ce l’abbiamo fatta

agenzia

Sindaco inaugura Piazza Pia, l'area pedonale più grande di Roma

ROMA, 23 DIC – “Benvenuti a Piazza Pia. Ci credevano in pochi ma ce l’abbiamo fatta. Il Giubileo regala a Roma una nuova bellissima piazza che ha richiesto il massimo impegno e collaborazione che ci ha permesso di superare gli imprevisti”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri del corso dell’inaugurazione di Piazza Pia per il Giubileo. “Sono intervenuti operai, archeologi: un poderoso sforzo collettivo per cui porto la gratitudine di Roma. Una sfida temeraria. Ma abbiamo creduto che non fosse possibile perdere l’occasione, correre il rischio e dare a Roma questa bella piazza”. “Ora nasce l’area pedonale urbana più grande di Roma, potrà contenere fino a 150mila persone, con fontane, gradinate e alberi dove non solo passare ma fermarsi ad ammirare la bellezza di Roma – ha aggiunto – Questa esperienza di fattiva collaborazione lasci a Roma un modello di efficienza e concretezza. Piazza Pia è il più importante degli interventi, sia per la complessità sia per la portata simbolica. Qui passavano oltre 3000 auto l’ora”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA