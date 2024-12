Giubileo: il 24 ‘accesa’ Vela Calatrava, sito pronto a maggio

agenzia

Gualtieri, 'già attivo wifi 5G in metro e piazze'

ROMA, 19 DIC – “Il 24 si accenderanno le luci della Vela di Calatrava, un lavoro straordinario del Demanio che permetterà di avere quel sito perfettamente operativo già da maggio, in anticipo rispetto al Giubileo dei Giovani”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine della cabina di regia sul Giubileo a Palazzo Chigi. “E’ già operativo e disponibile il 5G e il wifi gratuito su tutta la metro A da Vittorio a Cipro e su 30 piazze giubilari, e poi come da programma l’ampiamento graduale. Da oggi c’è la copertura, basta andare su Roma Wifi e ci si collega”. “La Sala Operativa – ha detto ancora il sindaco – sarà inaugurata il 24, è molto avanzata tecnologicamente e gestirà già 800 telecamere che cresceranno e monitoreranno tutti gli eventi giubilari con sistemi avanzati che consentono di sapere quante persone sono presenti, e degli algoritmi avanzati che hanno una capacità di supporto molto significativo. L’app del pellegrino della Santa Sede è già disponibile e a gennaio arriverà anche Julia, la chat box Ai”. “L’infopoint nostro, della struttura commissariale, di via della Conciliazione è già funzionante ma sarà inaugurato il 30. C’è grande fermento per l’inaugurazione di Piazza Pia il 23 e per piazza Risorgimento domani”.

