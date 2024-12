Giubileo, Papa Francesco benedice in Vaticano la Casa dell’Acqua di Acea

agenzia

Roma, 18 dic. Papa Francesco ha benedetto oggi in Vaticano la Casa dell’Acqua di Acea, alla presenza della Presidente di Acea, Barbara Marinali, e dell’Ad Fabrizio Palermo. Si tratta di una delle 14 Case dell’Acqua che, in occasione del Giubileo, il Gruppo Acea ha dislocato lungo i percorsi giubilari e in prossimità delle principali Basiliche per offrire a turisti e pellegrini una delle acque più pure e certificate del mondo, l’acqua di Roma, e che si aggiungono alle altre già installate nel territorio della Capitale”.

