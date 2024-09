Giubileo: riunione a P.Chigi, intesa su impiego detenuti in lavori**

agenzia

Roma, 11 set. E’ in corso a Palazzo Chigi, presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, la riunione congiunta del Tavolo istituzionale e della Cabina di coordinamento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025. Nell’ambito dell’incontro, a quanto si apprende, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra commissario straordinario (il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ndr), ministero della Giustizia e Santa Sede, cui seguirà la redazione di un documento operativo di dettaglio, per l’impiego dei detenuti idonei in lavori di manutenzione e di altra natura, anche ai fini dell’acquisizione di competenze professionali utili per favorire il reinserimento sociale. L’accordo, viene spiegato, “manifesta la comune intenzione, per il Giubileo della Speranza, di dare seguito alle esperienze del Giubileo Straordinario del 2015 e alla sensibilità dimostrata dal Santo Padre, al punto da prevedere l’apertura di una Porta Santa in un carcere”.

