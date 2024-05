Giudice avverte Trump, ‘rischi la galera per i commenti’

agenzia

Merchan: 'Sarò costretto a prenderlo in considerazione'

WASHINGTON, 06 MAG – Il giudice di New York Juan Merchan ha avvertito di nuovo Donald Trump che rischia la galera se continua a violare il divieto di commentare il processo in corso a Manhattan per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. “L’ultima cosa che voglio fare è mandarla in carcere, ma sarò costretto a prenderlo in considerazione”, ha detto Merchan.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA