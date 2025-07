Giudice nega a Trump le trascrizioni grand giurì su caso Epstein

agenzia

Dell'indagine in Florida

WASHINGTON, 23 LUG – Un giudice federale della Florida ha respinto la richiesta dell’amministrazione di Donald Trump di pubblicare le trascrizioni delle deposizioni al grand jurì nell’ambito dell’indagine sul finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Lo riporta il New York Times. La settimana scorsa il governo ha chiesto di desecretare quei documenti e di trasferire il caso a New York, dove Epstein era stato incriminato dopo un’altra indagine nel 2019, dopo che il presidente e l’attorney general Pam Bondi sono finiti nella bufera per la gestione della vicenda.

