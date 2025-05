Giudice scelto da Trump blocca l’uso dell’Alien Enemies Act

agenzia

Invocato dal presidente per deportare membri gang venezuelana

ROMA, 01 MAG – Un giudice federale, nominato da Donald Trump in Texas, ha stabilito che il presidente ha invocato illegalmente l’Alien Enemies Act e ha impedito all’amministrazione di deportare rapidamente alcuni presunti membri di una gang venezuelana. Lo scrive la Cnn. Il giudice distrettuale statunitense Fernando Rodriguez del distretto meridionale del Texas ha affermato che Trump ha illegittimamente invocato l’ampia autorità del XVIII secolo in tempo di guerra per accelerare alcune deportazioni. La decisione del giudice significa che Trump non può fare affidamento alla legge per detenere o deportare presunti membri della gang venezuelana Tren de Aragua all’interno del suo distretto.

