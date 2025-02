agenzia

Per impedire l'accesso alle agenzie federali e licenziamenti

WASHINGTON, 18 FEB – Un giudice federale ha respinto il ricorso contro Elon Musk per impedire a lui e il Dipartimento per l’efficienza governativa di accedere ai dati delle agenzie federali. Lo riporta l’Associated Press. La causa voleva anche impedire il licenziamento in massa di migliaia di lavoratori del governo.

