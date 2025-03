Giudici, ‘Caffo pigmalione moderno che ha vessato la ex’

agenzia

Motivi condanna: "Guidato da schema patriarcale e manipolatorio"

MILANO, 05 MAR – Un “pigmalione moderno” con un “comportamento che denota sempre una volontà manipolatoria” ma anche basato su “schemi patriarcali del tutto inaccettabili” che hanno determinato “reiterati e costanti” atteggiamenti “mortificanti e vessatori tesi a ‘emendare’ i difetti” della ex compagna, e che “diverse volte” sono sfociati in “violenza (..) soprattutto verbale” ma anche “fisica”. Così il Tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui Leonardo Caffo, il filosofo progressista e antispecista, è stato condannato a 4 anni di carcere per maltrattamenti aggravati e lesioni gravi nei confronti dell’allora fidanzata.

