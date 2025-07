Giudizio d’appello per il crac Banca Marche, tutti assolti

agenzia

Ancona, ribaltata sentenza per dissesto dell'ex istituto credito

ANCONA, 30 GIU – Tutti assolti gli imputati nel processo di appello per il crac di Banca Marche. La Corte di Ancona ha emesso la sentenza nel pomeriggio dopo quattro ore di camera di consiglio per gli ex vertici dell’istituto di credito e della controllata Medioleasing accusati di bancarotta fraudolenta. Il dispositivo è stato letto in aula dalla presidente della Corte, Antonella di Carlo. In primo grado sei assoluzioni e sei condanne con condanne a pene comprese tra 5 anni e 8 mesi di carcere e dieci anni e mezzo. Le formule assolutorie sono state perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto e perché il fatto non costituisce reato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA