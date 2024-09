Giuli nomina la commissione cinema, 15 esperti, 6 donne

agenzia

Valuterà i film per l'attribuzione dei contributi selettivi

ROMA, 24 SET – Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha nominato i 15 esperti della commissione Cinema per la valutazione dei progetti e per l’attribuzione dei contributi selettivi. Saranno in tutto 15 componenti, di cui sei donne. Uno dei primissimi annunci del neo ministro al Mic era stato proprio quello di annunciare una revisione della composizione della commissione che era stata nominata dal ministro uscente, Gennaro Sangiuliano, appena prima delle sue dimissioni. Giuli aveva annunciato la sua intenzione di intervenire per riequilibrare la Commissione dal punto di vista della rappresentanza di genere. La commissione sarà composta da Valerio Caprara, Tiziana Carpinteri, Giacomo Ciammaglichella, Benedetta Cicogna, Pasqualino Damiani, Selma Jean Dell’Olio, Benedetta Fiorini, Massimo Galimberti, Giorgio Gandola, Mariarosa Cristina Beatrice Mancuso, Pier Luigi Manieri, Fabio Melelli, Paolo Guido Carlo Mereghetti, Ginella Vocca, Stefano Zecchi. Gli esperti – spiega il Mic comunicando la scelta del ministro – dureranno in carica due anni e potranno essere riconfermati una sola volta ed essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell’ultimo incarico.

