Giuristi invocano sanzioni Gb contro Israele per guerra a Gaza

agenzia

Ex giudici e legali scrivono a Starmer per 'fermare genocidio'

LONDRA, 28 MAG – Centinaia fra giuristi e legali del Regno Unito, inclusi alcuni ex giudici della Corte Suprema, hanno chiesto al governo britannico del premier Keir Starmer di utilizzare “tutti i mezzi disponibili” per fermare le operazioni militari di Israele nella guerra a Gaza, dalla revisione dei rapporti commerciali con lo Stato ebraico all’imposizione di sanzioni e divieti di ingresso ai ministri nell’esecutivo di Benyamin Netanyahu. Sono in tutto 828 i firmatari di una lettera aperta inviata al primo ministro laburista, in cui si afferma che nella Striscia “si sta perpetrando un genocidio” a causa del blocco israeliano di cibo e aiuti e dell’offensiva militare dell’Idf, in cui sono stati uccisi centinaia di palestinesi nelle ultime due settimane. Il gruppo di esperti legali al centro dell’appello comprende gli ex giudici della Corte Suprema Lord Wilson e Lord Sumption, l’ex presidente dell’Associazione degli avvocati penalisti di Inghilterra e Galles, Andrew Hall, e diversi professori delle università di Oxford e Cambridge. Nella lettera si sottolinea la profonda preoccupazione per il peggioramento della “catastrofe” a Gaza e in Cisgiordania, dove Israele “sta commettendo violazioni del diritto internazionale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA