Giustizia: Antoniozzi (Fdi) a Santalucia, ‘ci dica se rispetto dei poteri esiste’

Roma, 21 ott. “Al presidente dell’Associazione nazionale magistrati Santalucia chiedo se il sacrosanto rispetto della separazione dei poteri costituzionali si attui attraverso magistrati che mandano mail ‘sulla pericolosità politica del presidente del Consiglio’ o da altri che pubblicano mesi prima articoli di critica su provvedimenti rispetto ai quali poi si trovano ad assumere decisioni”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Dico al presidente Santalucia – aggiunge Antoniozzi – che ovviamente se uno di noi intervenisse per influire su una sentenza sarebbe perseguito legalmente. E dico laicamente che dal nostro governo non c’è alcuna volontà di fare guerra a un potere costituzionale indispensabile che rispettiamo nella sua autonomia. Dall’Anm ci aspetteremmo coraggio nel censurare comportamenti di singoli e di note correnti che dimostrano, purtroppo, di voler interferire nella sovranità della democrazia che appartiene al popolo. Noi vogliamo dialogare con la magistratura e quello che chiediamo è una interlocuzione di reciproco riconoscimento e rispetto. Spetta al Parlamento scegliere i governi attraverso il voto dei cittadini, spetta ai magistrati applicare le leggi nella loro autonomia”.