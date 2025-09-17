Giustizia: Azione, ‘sì alla riforma ma metodo governo sbagliato’

agenzia

Roma, 17 set “Azione vota favorevolmente il provvedimento sulla separazione della carriere, ma si tratta di un sì stentato e amaro per la metodologia con cui è stato portato in aula”. Lo ha detto Antonio D’Alessio, deputato di Azione, in aula alla Camera nella discussione sulla riforma della giustizia.

“Siamo favorevoli nel merito, perché finché esiste l’obbligatorietà dell’azione penale, come ci è stato assicurato dal ministro Nordio, non c’è una sottoposizione della pubblica accusa al ministero: se questo principio fosse stato messo in discussione, avremmo sicuramente fatto le barricate”, ha spiegato.