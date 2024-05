Giustizia: Baldino (M5S), ‘separazione carriere è piano rinascita P2’

agenzia

Roma, 15 mag. “La separazione delle carriere tra giudici e pm era nel piano di rinascita di Licio Gelli della P2, fa parte di un piano che aveva scopi eversivi sull’assetto istituzionale del Paese. A fare paura in questa riforma è il non detto ovvero il far dipendere la pubblica accusa dall’esecutivo”, così Vittoria Baldino vicecapogruppo M5S a Montecitorio ospite del podcast “Metropolis” su Repubblica.it.

“Per Meloni modello è Orban? Rifuggo dall’idea che il principio di separazione dei poteri non venga più rispettato nel nostro Paese – rilancia Baldino. Tanto più come in queste ultime settimane in cui assistiamo ad inchieste giudiziarie che coinvolgono su casi di corruzione esponenti di primo piano della politica. Parliamo sempre di chi è sotto indagine – conclude Baldino – mai delle vittime della corruzione che sono i cittadini a cui vengono sottratte risorse e servizi”.

