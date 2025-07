Giustizia: Biancofiore, ‘no a potere veto opposizioni’

agenzia

Roma, 3 lug. “Poco fa il Senato ha dato il via libera alla modifica dell’articolo 102 della Costituzione che introduce la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente. Un primo passo decisivo verso l’approvazione in prima lettura di Senato e Camera della riforma dell’ordinamento giudiziario agognata da decenni e che adesso l’unità e la compattezza del centrodestra rende finalmente possibile. Nell’occasione, desidero precisare che non risponde al vero, come qualche esponente dell’opposizione ha dichiarato durante il lungo e a volte ripetitivo dibattito in Aula, che la maggioranza non avrebbe il diritto o il potere di modificare la Costituzione. Stiamo operando in applicazione dell’articolo 138 della Carta. Se alla seconda deliberazione non ci sarà la maggioranza dei due terzi, ma solo quella assoluta, sarà possibile il referendum confermativo e saranno gli italiani a mettere il sigillo finale. Se la maggioranza non procedesse con l’approvazione delle riforme promesse agli elettori, tradirebbe il patto elettorale e soprattutto conferirebbe all’opposizione un incomprensibile e non democratico potere di veto. Nessuna opposizione, di qualunque colore politico può avere a Costituzione vigente un potere di veto”. Lo afferma Michaela Biancofiore, capogruppo al Senato di Civici d’Italia, Nm, Coraggio Italia, Udc, Maie.