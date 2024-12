Giustizia: Boldrini, ‘contro Apostolico violenta gogna pubblica’

agenzia

Roma, 6 dic. “Esprimo la mia vicinanza e la mia solidarietà alla giudice Iolanda Apostolico, fatta bersaglio di una gogna pubblica violenta e feroce al punto da portarla alle dimissioni dalla magistratura, nonostante non abbia raggiunto l’età per la pensione. Una vera e propria tempesta mediatica scatenata dal vicepremier Matteo Salvini, che in questo non teme confronti, e alimentata da diversi esponenti di spicco della maggioranza. È vergognoso che alte cariche della Repubblica promuovano campagne di odio contro altri corpi dello Stato”. Lo afferma Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.