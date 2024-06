Giustizia: Bonelli, ‘abolizione abuso d’ufficio gravissimo’

agenzia

Roma, 24 giu. “Il governo Meloni sta per abolire in Parlamento il reato di abuso d’ufficio, un reato contro la pubblica amministrazione che, nella stragrande maggioranza dei casi, è un indicatore di fenomeni di corruzione connessi a volte anche alla criminalità organizzata. Un atto gravissimo”. Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“Piuttosto, noi chiediamo che si facciano assunzioni negli uffici giudiziari per far funzionare la giustizia. E si facciano assunzioni anche tra le forze dell’ordine per garantire prevenzione e sicurezza nelle nostre città. Una volta, questa era la destra della legalità, o almeno tale si proclamava. Invece, oggi è la destra che garantisce i privilegi. Sono refrattari a ogni tipo di controllo. Hanno abolito i controlli dei conti del Consiglio di Stato. Ecco, questa è la destra di Giorgia Meloni”.

