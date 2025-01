Giustizia: Bonelli, ‘Governo lavora per svolta autoritaria’

agenzia

Roma, 16 gen. “Il Governo Meloni non sta lavorando per far funzionare meglio la giustizia. Sta portando avanti un disegno strategico e deliberato per delegittimare la magistratura e minare l’indipendenza del sistema giudiziario. Questa deriva autoritaria si ispira al modello ungherese e mira a costruire un’Italia in cui la magistratura risponda al potere esecutivo, l’informazione sia imbavagliata e le libertà individuali gravemente compromesse. Come Alleanza Verdi e Sinistra, saremo qui a fare opposizione alle vostre riforme che aprono una svolta autoritaria in questo Paese”. Così Angelo Bonelli, deputato di AVS, nella dichiarazione di voto sul disegno di legge costituzionale per la separazione delle carriere.