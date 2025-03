Giustizia: Bonelli, ‘guardo Nordio negli occhi, ha liberato uno stupratore, come fa a dormire?’

agenzia

Roma, 26 mar “Ci fa molta rabbia e proviamo vergogna per quello che abbiamo sentito in Parlamento. Lei ha mentito, non ha avuto il coraggio di nominare le vittime del boia Al Masri. La guardo negli occhi, da uomo a uomo, e le dico che non ha avuto il coraggio”. Lo ha detto Angelo Bonelli, in aula alla Camera, sulla mozione di sfiducia al ministro della Giustizia Nordio.

“Lei ha coperto un boia, un criminale. La guardo negli occhi e non riesco a immedesimarmi nel suo ruolo, come fa a stare sereno? Non ci riuscirei. Come andare a dormire sapendo che ha liberato un torturatore e stupratore che adesso sta facendo le stesse cose che anche le Nazioni unite hanno denunciato? Recuperi sua dignità, l’unica via sarebbe quella delle sue dimissioni”, ha aggiunto Bonelli.

