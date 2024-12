Giustizia: Bonelli, ‘Tajani e Governo vogliono politica al di sopra della legge’

agenzia

Roma, 23 dic. “L’intervista rilasciata dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al quotidiano ‘La Stampa’ rappresenta un attacco diretto e pericoloso a uno dei pilastri fondamentali dello Stato di diritto: la separazione dei poteri. Tajani, con toni aggressivi, ha accusato la magistratura di essere un ostacolo alla governabilità, insinuando una presunta politicizzazione del sistema giudiziario. Queste dichiarazioni costituiscono una vera e propria ‘fatwa’ contro la magistratura italiana, delegittimando il suo ruolo costituzionale e mettendo in discussione il principio cardine della nostra Repubblica: l’indipendenza del potere giudiziario”. Lo afferma Angelo Bonelli, parlamentare di AVS e co-portavoce di Europa Verde.