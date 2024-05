Giustizia: Bonetti (Az), ‘annuncio riforma spot elettorale, governo l’ha rallentata’

agenzia

Roma, 31 mag. “Questa riforma della giustizia va nella giusta direzione. Abbiamo presentato per primi con Enrico Costa un testo di legge che prevedeva separazione delle carriere, CSM separati con un meccanismo di sorteggio per interrompere le influenze della politica e delle correnti sulla magistratura. Purtroppo, però, sappiamo già che il Governo ne sta facendo uno spot elettorale”. Così la vicepresidente di Azione, Elena Bonetti intervenendo a Tagadà.