Giustizia: Borghi (Iv), ‘su separazione carriere si rischia bis del premierato’

Roma, 8 gen. “Sulla separazione delle carriere si rischia di fare il bis del premierato”. Lo ha detto Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato, a Sky Tg 24.

“Ci siamo trovati un premierato che non era un premierato. Attenzione a non arrivare a un esito simile su un tema così delicato come la separazione delle carriere – ha spiegato -. Anche questa riforma ha una tara di fondo. E’ stata inserita in un pacchetto di maggioranza frutto di un patto leonino: Forza Italia ottiene la separazione delle carriere, la Lega l’autonomia differenziata, Fratelli d’Italia il premierato. Questo algoritmo funziona se tutte le sue componenti vanno avanti”.