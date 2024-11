Giustizia: Boschi, ‘caos consigli giudiziari, Nordio cosa ha da dire?’

agenzia

Roma, 26 nov. “Questa domenica era previsto il rinnovo dei consigli provinciali della magistratura: peccato che il Ministero abbia omesso di inviare le schede per consentire la votazione, schede che avrebbero dovuto essere inviate 3 mesi fa. Per rimediare a tale situazione, il Governo aveva assicurato la proroga, che doveva essere approvata nel Consiglio dei ministri di ieri. Anche di questa soluzione però, non vi è traccia. Anzi, risulta che le schede non siano neppure state stampate”. Così in una nota la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi.