Giustizia: Braga, ‘scena patetica, ministro Esteri e membri governo applaudono riforma in aula’

agenzia

Roma, 18 set “Non si applaude dai banchi del governo. Il governo dovrebbe alzarsi e rispondere su quello che le opposizioni hanno chiesto da giorni su Gaza anzichè fare questa scena patetica di cui anche il ministro degli Esteri si è reso protagonista, alzarsi in piedi per applaudire”. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga in aula dopo il voto sulla riforma della giustizia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA