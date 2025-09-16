Giustizia: Braga, ‘su pseudo riforma battaglia dentro e fuori il Parlamento’

agenzia

Roma, 16 set “La nostra battaglia proseguirà dentro e fuori le aule parlamentari per fermare questa pseudo riforma che di fatto è un attacco alla separazione dei poteri e ai principi fondamentali della nostra Costituzione”. Lo ha detto la capogruppo del Pd Chiara Braga a margine dei lavori della commissione Affari costituzionali della Camera che ha dato il primo via libera alla riforma della giustizia.

