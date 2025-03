Giustizia: Cafiero De Raho, ‘Nordio sleale, l’Italia si vergogna’

agenzia

Roma, 26 mar “Lei non è stato leale con questa Assemblea”. Lo ha detto in aula alla Camera Federico Cafiero De Raho, del M5s, sulla sfiducia al ministro della Giustizia Nordio.

“L’Italia si vergogna di quello che è avvenuto, non si può pensare che l’Italia arretri sulla legalità. il nostro è uno Stato di diritto, non è pensabile che una norma di legge on venga osservata. Qui è in discussione il Nordio nella sua funzione di ministro della Repubblica, è un fatto gravissimo quel che è avvenuto”, ha aggiunto.

