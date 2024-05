Giustizia: Caiazza (Sue), ‘valuteremo governo su tempi e attuazione’

agenzia

Roma, 29 mag. “Il ddl governativo sulla separazione delle carriere, finalmente licenziato, è nella sostanza quasi del tutto sovrapponibile alla proposta di legge di iniziativa popolare dei penalisti italiani, depositata in Parlamento sin dal primo giorno di questa legislatura con il sostegno di Forza Italia, Lega, Italia Viva e Azione. Le poche differenze, anche apprezzabili (per esempio la istituzione dell’Alta Corte disciplinare) potevano essere agevolmente introdotte con semplici emendamenti”. E’ quanto afferma Gian Domenico Caiazza, capolista al Centro per Stati Uniti d’Europa e già presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane.