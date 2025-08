Giustizia: Calderone, ‘con attacchi a magistratura si perde referendum’

agenzia

Roma, 3 ago. “Dobbiamo far comprendere al popolo italiano l’importanza essenziale di avere un giudice terzo rispetto all’accusa e alla difesa e di quanto la separazione delle carriere possa garantire questo principio costituzionale per una giustizia più giusta. Ci vuole competenza, sobrietà e conoscenza del processo, gli attacchi alla magistratura sono la strada per perdere un referendum già vinto”. Così Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia e componente della commissione Giustizia della Camera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA