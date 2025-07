Giustizia: Casini, ‘voterò contro riforma inutile’

agenzia

Roma, 22 lug. “Dopo essermi astenuto sulla pregiudiziale di costituzionalità, oggi voterò contro la riforma della giustizia presentata dal Governo, in parte per motivi opposti a quelli enunciati dalla stessa opposizione. Non è un tema di violazione della Costituzione, come diversi colleghi hanno sostenuto. È semplicemente una riforma inutile, destinata a produrre effetti paradossalmente opposti rispetto agli intendimenti degli stessi proponenti”. Lo scrive su Facebook, Pier Ferdinando Casini.