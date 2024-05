Giustizia: Colosimo, ‘separazione carriere? Il sistema va ‘rodato’ ma non in chiave Anti Anm’

agenzia

Palermo, 18 mag. “Cosa penso della separazione delle carriere dei magistrati? Intanto, vorrei leggere il testo. Sono abituata a lavorare così. Fino a quando si parla di un titolo è complesso parlare. Ma è evidente che in questo momento il sistema giustizia ha bisogno di essere ‘rodato’, a mio avviso. Ma non in chiave anti Anm o anti magistrati, anzi secondo me sarebbe cosa buona e giusta che riforme importanti siano condivise. Tra l’altro molte cose vengono dette da entrambe le parti, con sfumature diverse, e sono condivise, da magistrati e politici. Penso che un buon lavoro possa mettere insieme le due esigenze e darci una riforma della giustizia più utile e vivibile dai cittadini”. Lo ha detto la Presidente della Commissione nazionale antimafia Chiara Colosimo parlando della separazione delle carriere dei magistrati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA