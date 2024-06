agenzia

Roma, 3 giu. “Siamo di fronte a forze di maggioranza che non hanno alcuna intenzione di migliorare la giustizia per i cittadini. E’ un silenziatori per i magistrati. Vogliono mettere le procure sotto il cappello della politica. E’ il programma di Licio Gelli della P2”. Così Giuseppe Conte a Tagadà su La7. “Ma noi non lo permetteremo”.

