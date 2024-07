Giustizia: Costa, ‘ddl va nella giusta direzione, convintamente a favore’

agenzia

Roma, 10 lug. “Questo provvedimento va nella giusta direzione. Avremmo voluto migliorare ulteriormente il testo ma pensiamo sia bene che diventi legge senza perdere ulteriori mesi. Voteremo perciò convintamente a favore”. Lo ha detto Enrico Costa, deputato di Azione, intervenendo in dichiarazione di voto sul ddl Nordio.

“Nel nostro Paese – ha aggiunto – il vero problema della giustizia è il tempo lunghissimo del processo, con l’anticipazione della sentenza sociale alla fase dell’accusa. L’avviso di garanzia, l’invito a comparire, l’ordinanza di custodia cautelare vengono trasferite all’opinione pubblica, al Paese, con le forme di una sentenza definitiva, con tutta una serie di effetti distorsivi, tra cui quello che la sentenza di assoluzione viene percepita come una sconfitta della giustizia. Sulla custodia cautelare e le ingiuste detenzioni, sull’abuso d’ufficio, sui limiti nella pubblicazione delle intercettazioni per impedire che terzi siano sbattuti sulle prime pagine dei giornali e infangati anche se non sono indagati, sull’inappellabilità delle sentenze di assoluzione occorre ristabilire principi di civiltà giuridica e questo provvedimento lo fa”.