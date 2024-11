Giustizia: Costa (Fi), ‘da Anm piagnisteo, per autocritica c’è sempre tempo’

agenzia

Roma, 17 nov. “L’Anm nel suo lungo piagnisteo odierno dimentica gli scioperi proclamati contro norme in via di approvazione da parte del parlamento, così come la sfilza di interviste di magistrati con ruoli apicali che qualificavano leggi in discussione o approvate come favori alla criminalità. Per fare una mezza autocritica c’è sempre tempo”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Enrico Costa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA