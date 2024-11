Giustizia: Costa (FI), ‘scudo per toghe che sbagliano è immunità su pelle cittadini’

agenzia

Roma, 14 nov. “Il Csm ha approvato a stragrande maggioranza di togati e laici di tutte le provenienze il più grande ‘scudo’ a protezione del magistrato che sbaglia. Con la circolare emanata ieri, un magistrato subirà conseguenze sulle valutazioni di professionalità solo se oltre due terzi dei suoi provvedimenti o delle sue richieste risultano sballate. Di più. Per valutare il lavoro delle toghe nel fascicolo del magistrato ci saranno solo 5 atti per anno di attività, cosicché anche raggiungere la prova dei 2/3 sarà impossibile”. Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Enrico Costa.