Giustizia: Costa, ‘godiamoci risultato ma cercheranno di fermarci’

agenzia

Roma, 16 gen. “Godiamoci il risultato, consapevoli che è solo la prima tappa di un percorso in cui in tanti cercheranno di fermarci, a partire da chi ha interesse a conservare lo status quo. Arriveranno proteste, scioperi, attacchi da parte di chi, come l’Anm da sempre punta a condizionare il Parlamento. Arriverà il fuoco di fila di magistrati star che si faranno intervistare terrorizzando l’opinione pubblica sugli effetti della riforma, la sfilata degli ex procuratori oggi opinionisti che teorizzeranno orizzonti nefasti per la giustizia, i soliti professoroni che ne sosterranno l’incostituzionalità, infine si scateneranno i capi corrente che perderanno il loro potere. Uno schema che si ripete ad ogni provvedimento non gradito alla sinistra giudiziaria”. Lo afferma il deputato di Forza Italia Enrico Costa.