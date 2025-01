Giustizia: D’Alessio (Azione), ‘sì separazione carriere ma serve clima sereno’

agenzia

Roma, 16 gen. “Azione vota favorevolmente alla separazione delle carriere, ma il nostro è un sì pieno di amarezza soprattutto perché, su un tema così rilevante, è mancata serenità nel dibattito parlamentare. Da maggioranza e opposizioni sono state diverse le dichiarazioni che non hanno contribuito a costruire un clima sereno e costruttivo. Dal Governo c’è stato un atteggiamento di chiusura: è mortificante e frustrante sentire parlare di provvedimento blindato, un vero e proprio schiaffo al Parlamento ridotto a certificatore formale delle riforme”. Lo ha affermato Antonio D’Alessio, deputato di Azione, intervenuto in Aula alla Camera in dichiarazione di voto sul ddl per la separazione delle carriere.