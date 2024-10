Giustizia: De Cristofaro (Avs), ‘Nordio è inadeguato, si dimetta’

agenzia

Roma, 19 ott. “La grana Albania ha fatto saltare i nervi alla destra al governo. Per loro i giudici non si devono intromettere. Ormai siamo alla guerra tra esecutivo e magistratura. E non si salva nessuno, nemmeno il ministro della Giustizia Nordio. L’attacco alla magistratura e alla sua indipendenza fatto da Nordio è gravissimo”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.