Giustizia: Delmastro (Fdi), ‘separazione carriere libera magistratura da degenerazione correnti’

Roma, 29 mag. “Dopo trent’anni di promesse roboanti e di marce indietro, con il Governo Meloni parte finalmente la separazione delle carriere per la effettiva terzietà del Giudice, il sorteggio nella composizione del Csm per contrastare la degenerazione correntizia, l’Alta Corte per un giudizio disciplinare veramente terzo. Liberiamo la magistratura italiana dalla degenerazione correntizia, regaliamo agli italiani un giudice terzo, garantiamo un giudizio sereno e indipendente dell’operato dei magistrati”. È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario alla Giustizia.

