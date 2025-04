Giustizia: Faraone (Iv), ‘da maggioranza cambio merce su pelle di innocenti’

agenzia

Roma, 17 apr “Dalla maggioranza un vero e proprio cambio merce sulla pelle delle persone. Le vittime di errori giudiziari sono stati sacrificati da Meloni sull’altare di un provvedimento sulla giustizia pasticciato”. Lo scrive sui social il vicepresidente di Italia viva Davide Faraone, primo firmatario della proposta di legge per l’istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime degli errori giudiziari.

“Non si capisce bene per quale motivo, per approvare la riforma presentata in Parlamento dal Ministro Nordio, si debba buttare a mare la “Giornata Enzo Tortora” dedicata alle tante vittime di errori giudiziari. Quale sarebbe il rischio che correrebbe il Paese se si ricordasse chi è stato in carcere senza un motivo, chi addirittura è morto per un errore della malagiustizia? Ascolteremo in Aula cosa avranno da dirci i “garantisti a là carte” di Forza Italia che ci avevano assicurato che mai avrebbero accettato un passo indietro sulla giornata. E invece -conclude Faraone- come sempre nelle maggioranza Meloni, comandano i giustizialisti”.

