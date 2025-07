Giustizia: Fontana, ‘mi auguro tempi giusti per esame separazione carriere’

agenzia

Roma, 25 lug. “Mi piacerebbe la massima condivisione possibile ma non mi sembra questo il caso. Vedo complicato modificarla, richiederebbe ricominciare il procedimento da capo”, ma comunque “mi auguro vengano dati i tempi giusti per analizzarla”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla Cerimonia del Ventaglio in corso a Montecitorio. “Il testo non cambierà, sui tempi vedremo, mi auguro si possano prendere il tempo giusto per una riforma così importante”.

