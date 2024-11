Giustizia: Fornaro (Pd), ‘su separazione carriere grave invasione campo del governo’

agenzia

Roma, 7 nov “Il viceministro Sisto che non ha ritenuto di intervenire durante la discussione degli emendamenti sulla riforma costituzionale riguardante lo sdoppiamento del CSM, ha esternato all’uscita dalla Commissione affermando che l’iter di approvazione in prima lettura alla Camera si concluderà entro fine anno come ‘deciso dal Governo'”. Lo dice Federico Fornaro, dell’ufficio di presidenza del gruppo Pd alla Camera e componente della commissione Affari costituzionali.