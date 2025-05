Giustizia: Fratoianni, ‘Delmastro va allontanato, Meloni non faccia finta di niente’

agenzia

Roma, 27 mag. “Non da oggi pensiamo che Delmastro debba lasciare il ministero di Via Arenula. Oggi un’ulteriore conferma che un sottosegretario così che paragona i magistrati ai mafiosi non può rimanere un minuto di più in quel delicato incarico”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

“La presidente del consiglio – conclude il leader di SI – non può continuare a difendere il suo cerchio magico cosi inadeguato, imbarazzante, e anche pericoloso”.

